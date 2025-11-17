Житель Череповца получил штраф, солгав о нападении медведя ради девушки

Житель Вологодской области солгал о нападении медведя на свою знакомую, чтобы врачи приехали как можно быстрее, его оштрафовали, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По ее данным, инцидент произошел в октябре. Тогда 33-летний житель Череповца и его знакомая отдыхали в деревне Костяевка. Во время застолья девушка заметила, что у нее из головы течет кровь. По ее просьбе житель Череповца вызвал скорую помощь. При этом он заявил о нападении медведя, чтобы врачи приехали быстрее. В результате на него составили протокол.
«Оценив все представленные в материалах дела доказательства, мировой судья по судебному участку № 39 признал череповчанина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сказано в публикации.
Уточняется, что действия мужчины квалифицировали по статье 19.13 КоАП РФ (Ложный вызов).
Ранее сообщалось, что жителя Новокузнецка привлекли к ответственности за ложный вызов. Он позвонил в дежурную часть и заявил о желании присоединиться к запрещенной в РФ организации. Впоследствии мужчина объяснил свои действия тем, что надеялся на задержание ради преодоления алкогольной зависимости.