Житель Череповца получил штраф, солгав о нападении медведя ради девушки

По ее данным, инцидент произошел в октябре. Тогда 33-летний житель Череповца и его знакомая отдыхали в деревне Костяевка. Во время застолья девушка заметила, что у нее из головы течет кровь. По ее просьбе житель Череповца вызвал скорую помощь. При этом он заявил о нападении медведя, чтобы врачи приехали быстрее. В результате на него составили протокол.