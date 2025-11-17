Ричмонд
Визовый центр Португалии в РФ прекратил прием заявлений на 2025 год

Причиной послужило отсутствие свободных мест до конца года.

Источник: Аргументы и факты

Португальский визовый центр в России приостановил прием запросов на оформление виз на 2025 год. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

В объявлении подчеркивается, что на данный момент в визовых центрах Португалии исчерпаны все возможности для записи на подачу документов в 2025 году. Рекомендуется следить за обновлениями на сайте, где будет размещена информация о доступных датах для записи в 2026 году. Визовый центр приносит свои извинения за возможные доставленные неудобства.

Также было упомянуто, что информация о начале записи на 2026 год будет опубликована позднее.

Ранее сообщалось, что визы в Египет после Нового года подорожают вдвое.