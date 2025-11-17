Визовый центр Португалии в РФ прекратил прием заявлений на 2025 год

В объявлении подчеркивается, что на данный момент в визовых центрах Португалии исчерпаны все возможности для записи на подачу документов в 2025 году. Рекомендуется следить за обновлениями на сайте, где будет размещена информация о доступных датах для записи в 2026 году. Визовый центр приносит свои извинения за возможные доставленные неудобства.