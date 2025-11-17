Ричмонд
MS Now: глава ФБР Патель выделил элитных агентов для охраны своей девушки

Данная ситуация вызывает опасения, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Девушка директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя Алексис Уилкинс находится под охраной элитных агентов спецслужбы, сообщает американский телеканал MS Now, ссылаясь на источники.

«Алексис Уилкинс, девушка Пателя, находится под охраной элитных агентов ФБР, обычно приписанных к группе спецназа местного отделения ФБР в Нэшвилле», — говорится в публикации.

Источники выразили опасения, что из-за этого реагирование силовиков на другие инциденты, например, теракты, может быть снижено.

Знакомые с протоколами безопасности ФБР люди сказали журналистам, что не сталкивались со случаями, когда возлюбленные высокопоставленных чиновников агентства получали бы государственную охрану.

В ФБР ситуацию пока никак не прокомментировали, отмечает телеканал.

Ранее директор ФБР Кэш Патель сообщил об увольнении сотрудников ведомства, которые занимались при предыдущем руководстве необоснованной слежкой за конгрессменами. По его словам, таким образом ФБР выполняет обещания обеспечить транспарентность и подотчетность.

