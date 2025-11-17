В Италии обнаружили первые окаменелые останки носовой полости неандертальцев

Недавно профессор Манци подготовил цифровой слепок черепа «человека из Альтамуры», чье изучение указало на то, что внутри него сохранились носовые раковины, нёбо, решетчатая кость и прочие сверхтонкие пластинчатые кости носовой полости, которые обычно не сохраняются в процессе окаменения останков. Это дало ученым первую возможность изучить то, как была устроена носовая полость неандертальцев, и насколько ее устройство соответствует тем теориям антропологов, которые были сформулированы за последнее столетие.