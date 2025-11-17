ИИ помог обнаружить следы жизни в породах возрастом 3,3 млрд лет

Ученые пришли к такому выводу при разработке уникальной системы, которая объединяет в себе методы геохимии, искусственного интеллекта и систем газовой хроматографии и масс-спектрометрии. В своей работе она опирается на то, что жизнь и порождаемые ей осадочные горные породы обладают не случайным химическим составом, а отражают тот небольшой набор из молекул, которые наиболее часто встречаются в живых клетках.