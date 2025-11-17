Ричмонд
Погибла вся семья: Полиция Стамбула раскрыла, чем могли отравиться постояльцы Harbour Suites

AHaber: В Стамбуле семья туристов из ФРГ могла погибнуть из-за фосфида алюминия.

Источник: Комсомольская правда

Семья немецких туристов, скончавшиеся в Стамбуле, могла отравиться фосфидом алюминия, у которого нет противоядия. Об этом сообщил телеканал AHaber.

«Криминалисты выяснили, что дезинсекцию от клопов провели за несколько часов до того, как семья почувствовала симптомы отравления», — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что правоохранители проверяют версию о том, что содержащееся в инсектициде вещество — фосфид алюминия — мог проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, из-за чего все члены семьи Бёчек могли отравиться.

Кроме того, в публикации отметили, что фосфид алюминия не имеет антидотов. Это вещество, часто используемое при борьбе с тараканами и клопами, способно при чрезмерном вдыхании привести к летальному исходу.

Как писал сайт KP.RU, накануне стамбульские власти опечатали отель Harbour Suites после загадочной смерти троих постояльцев. Эксперты проверяли версию о возможном отравлении при проведении дезинсекции.

Напомним, 15 ноября внезапная смерть трех туристов из Германии взбудоражила всю Турцию. После заключения врачей полицейские объявили, что причиной гибели 27-летней Чигдем Бечёк, ее 6-летнего сына и 3-летней дочери стало пищевое отравление. На тот момент глава семейства находился в реанимации в критическом состоянии.