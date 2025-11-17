Португалия прекратила прием заявок на визы: когда россияне смогут снова податься на документ

Россияне временно не смогут подать заявления на визы в Португалию. Все места на 2025 год уже заняты. Об этом предупредили в пресс-службе визового центра Португалии в РФ.
В сообщении утверждается, что новые даты для записи будут доступны в 2026 году. Гражданам принесли извинения за неудобства.
«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений. Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений», — говорится на сайте визового центра.
Москва приняла решение дать выверенный ответ на введение ЕС запрета на выдачу многократных шенгенских виз. Это касается только россиян. Новые правила действуют с начала ноября 2025 года.