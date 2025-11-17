Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португалия прекратила прием заявок на визы: когда россияне смогут снова податься на документ

Визовый центр Португалии в РФ прекратил прием заявлений.

Источник: Комсомольская правда

Россияне временно не смогут подать заявления на визы в Португалию. Все места на 2025 год уже заняты. Об этом предупредили в пресс-службе визового центра Португалии в РФ.

В сообщении утверждается, что новые даты для записи будут доступны в 2026 году. Гражданам принесли извинения за неудобства.

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений. Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений», — говорится на сайте визового центра.

Москва приняла решение дать выверенный ответ на введение ЕС запрета на выдачу многократных шенгенских виз. Это касается только россиян. Новые правила действуют с начала ноября 2025 года.