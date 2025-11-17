Португалия прекратила прием заявок на визы: когда россияне смогут снова податься на документ

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений. Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений», — говорится на сайте визового центра.