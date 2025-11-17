Уехавший музыкант Кортнев о выступлениях в Европе: «Играть по подвалам на 25 зрителей — не прикольно»

Напомним, что в 2014 году Кортнев публично поддержал результаты референдума о присоединении Крыма к России, однако в 2022 году выступил против СВО. В результате еще в 2017 году он попал в черные списки на Украине, а в России его хоть и не признали иноагентом — слушать творчество не захотели. По итогу Кортнев со-товарищи уехал на Запад искать лучшей жизни, а как оно там — можно понять из его же новых песен.