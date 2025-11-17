Уехавший музыкант Кортнев о выступлениях в Европе: «Играть по подвалам на 25 зрителей — не прикольно»

Очередной уехавший из России на «свободный Запад» артист взвыл от бедности и безнадеги. На этот раз негодованием поделился Алексей Кортнев — лидер и солист группы «Несчастный случай». Он пожаловался, что устал выступать в подвалах европейских стран на 25 зрителей, и мечтает собрать хоть маленький стадион.
«Вы критики-нытики, так не хотите ли играть по подвалам на 25 зрителей? Группе за 40 доколе такое? Вообще не прикольно играть в подполье… Я лично устал от такой романтики, дайте собрать стадион, хоть маленький!» — приводит «Регнум» цитату из новой песни артиста.
Напомним, что в 2014 году Кортнев публично поддержал результаты референдума о присоединении Крыма к России, однако в 2022 году выступил против СВО. В результате еще в 2017 году он попал в черные списки на Украине, а в России его хоть и не признали иноагентом — слушать творчество не захотели. По итогу Кортнев со-товарищи уехал на Запад искать лучшей жизни, а как оно там — можно понять из его же новых песен.
Ранее KP.RU сообщил, что Тутта Ларсен жестко высказалась обо всех артистах, уехавших из России и потерявшихся на Западе.