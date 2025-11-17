Шарий: Умеров может дать показания ФБР против Зеленского и Ермака

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший глава Минобороны республики Рустем Умеров, по данным блогера Анатолия Шария, планирует дать показания Федеральному бюро расследований (ФБР) США, в которых может фигурировать президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.
Шарий утверждает, что Умеров, находящийся за границей с семьей, принял решение сотрудничать с ФБР по «одесскому делу», в котором он не может быть подозреваемым. В обмен на это он якобы надеется избежать подозрений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о «пленках Миндича» и получить защиту от США.
По информации блогера, Умеров готов быть «максимально откровенным» с агентами ФБР, и показания могут быть даны в ближайшее время. Умеров, по данным Шария, был «использован» в схемах, но сам не зарабатывал на них.
Также сообщается, что аналогичное решение приняла другая высокопоставленная украинская чиновница, которая, однако, планирует дать показания НАБУ, передает РИА Новости.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».