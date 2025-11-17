Шарий: Умеров может дать показания ФБР против Зеленского и Ермака

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».