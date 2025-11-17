Ричмонд
В Израиле предложили ликвидировать руководство Палестины и арестовать Аббаса

Министр Бен-Гвир призвал убить лидеров Палестины, если ООН её признает.

Источник: Комсомольская правда

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил ввести жесткие меры в случае признания Палестины ООН. По его словам, необходимо ликвидировать высокопоставленных представителей ПНА и арестовать ее лидера Махмуда Аббаса.

«Если ООН признает палестинское государство, то необходимо отдать приказ о точечных ликвидациях высокопоставленных представителей палестинской администрации, которые являются террористами во всех отношениях, а также приказать арестовать Махмуда Аббаса. Для него готов карцер в тюрьме Кциот», — следует из заявления.

Кроме этого, министр заявил, что тему создания Палестинского государства могут вновь активизировать из-за американской резолюции в СБ ООН. При этом он назвал палестнцев «вымышленным народом», который, якобы, хочет основать свою страну на руинах Израиля.

Как ранее подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вопрос создания палестинского государства должен быть решен, в этой ситуации нужны уступки.

