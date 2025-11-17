МО: 18 украинских беспилотников атаковали Россию

Срочная новость.
В период с 20:00 до 23:00 по мск над территорией Российской Федерации силы противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны.
