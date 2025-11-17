В столице ХМАО пациенты смогут ночью проверить здоровье

Ночная диспансеризация будет проходить 21 ноября.
В Ханты-Мансийске 21 ноября состоится «Ночь диспансеризации». Проверить свое здоровье смогут все желающие с 20:00 до 00:00 в Окружной клинической больнице. Об этом сообщили в депздраве Югры.
«21 ноября Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска проведет специальную акцию — “Ночь диспансеризации”. Вам не нужно отпрашиваться с работы, чтобы позаботиться о себе. Когда: 21 ноября, с 20:00 до 00:00. Где: улица Калинина, 40 (ОКБ Ханты-Мансийска)» — сообщается в telegram-канале ведомства.
Для прохождения обследования потребуется только паспорт и медицинский полис. Также все желающие смогут поставить прививку от гриппа.