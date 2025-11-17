Трамп рассказал о планах США на Венесуэлу

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопросы про конфликт с Венесуэлой. Он заявил о возможности проведения Вашингтоном наземной военной операции в стране. Так Дональд Трамп сообщил в ходе общения с журналистами.
Американский лидер, кроме того, отметил, что его контакты с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро могут состояться. Это никак не зависит от эскалации ситуации, добавил он.
«Я ничего не исключаю, нам просто нужно решить вопрос с Венесуэлой», — ответил Дональд Трамп.
Президент США также подтвердил заявление о заходе в Карибское море авианосной группы во главе с USS Gerald R. Ford. По его словам, пока неизвестно, состоятся ли переговоры с Николасом Мадуро. Однако Венесуэла рассчитывает на саммит, подытожил Дональд Трамп.