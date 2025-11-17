Трамп рассказал о планах США на Венесуэлу

Президент США также подтвердил заявление о заходе в Карибское море авианосной группы во главе с USS Gerald R. Ford. По его словам, пока неизвестно, состоятся ли переговоры с Николасом Мадуро. Однако Венесуэла рассчитывает на саммит, подытожил Дональд Трамп.