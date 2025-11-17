Мирра Андреева стала претенденткой на две награды WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала список претенденток на годовые награды, в котором оказались сразу четыре представительницы России. В номинации «Прорыв года» среди кандидаток значатся Мирра Андреева и Екатерина Александрова.
Кроме того, среди дуэтов, претендующих на звание лучшей пары сезона, отмечены две российские теннисистки: Андреева в тандеме с Дианой Шнайдер, а также Вероника Кудерметова, выступающая вместе с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс.
Андреева и Шнайдер провели успешный сезон в парном разряде, одержав победы на турнирах в Брисбене и Майами, а также выйдя в полуфиналы двух турниров «Большого шлема» — Australian Open и Roland Garros. По итогам года они получили путевку на Итоговый турнир.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд, став старейшим победителем турнира ATP.