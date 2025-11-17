Мирра Андреева стала претенденткой на две награды WTA

Андреева и Шнайдер провели успешный сезон в парном разряде, одержав победы на турнирах в Брисбене и Майами, а также выйдя в полуфиналы двух турниров «Большого шлема» — Australian Open и Roland Garros. По итогам года они получили путевку на Итоговый турнир.