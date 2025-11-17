Мексика может пострадать: Трамп заявил, что США сделают «что угодно» для прекращения наркотрафика в страну

Американский лидер Дональд Трамп оценил вероятность нанесения ударов по Мексике. По его словам, такое действие возможно. Президент США пояснил, что сделает «что угодно» ради прекращения потока наркотиков в США. Так он выразился в ходе общения с журналистами.
Американский лидер подчеркнул, что его устраивает вариант с ударами по Мексике. Конкретных планов США по этому вопросу он не привел.
«Мы должны сделать что угодно, чтобы остановить поток наркотиков», — заключил Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома также заявил о возможности проведения Вашингтоном наземной военной операции в Венесуэле. Он сообщил и о планах на переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Это всё ещё возможно. Дональд Трамп намерен прекратить наркотрафик в США.