Главгосэкспертиза одобрила строительство рекордных тоннелей на Обходе Адлера

Главгосэкспертиза дала зеленый свет ключевому этапу строительства обхода Адлера. Это значит, что проект, который призван значительно улучшить транспортную доступность региона, движется вперед.
Госкомпания «Автодор» получила одобрение на третий, и как оказалось, последний из пяти этапов работ. Этот этап включает в себя возведение двух параллельных тоннелей, которые станут настоящим инженерным чудом.
Помимо тоннелей, запланирована длинная эстакада, которая протянется на 916 метров, соединяя мостовые переходы через реку Кудепста с западным порталом. Также будут построены масштабные подпорные и противооползневые сооружения общей длиной 1412 метров, что обеспечит безопасность и надежность всей конструкции.
Сами тоннели обещают быть рекордными: один будет иметь длину 5878 метров (в направлении Красной Поляны), а второй — 5894 метра (в обратном направлении).
«Вместе и каждый в отдельности адлерские тоннели станут самыми длинными автомобильными тоннелями в России», — сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
Сейчас в селе Высокое уже кипит работа: идет активная подготовка к установке специального оборудования — тоннелепроходческих комплексов, которые и займутся прокладкой этих грандиозных сооружений.