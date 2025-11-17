На Украине не исключили вероятности дать ФБР показания на Зеленского и Ермака: кто может это сделать

Экс-министр обороны, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров, возможно, станет свидетелем в ФБР и даст показания на киевского главаря Владимира Зеленского и на главу его офиса Андрея Ермака. Подобное мнение выразил украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на свои источники.
Как сообщает Шарий, за границей Умерова сопровождает семья, она и приняла решение сотрудничать с ФБР. Показания, которые Умеров может дать по делу, не касающемуся его лично, являются, по версии блогера, попыткой экс-министра избежать ответственности по коррупционному скандалу в энергетике на Украине.
«Умеров планирует дать показания и хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР… Показания Умеров готов дать… на Ермака с Зеленским», — написал Шарий в Telegram-канале.
По его сведениям, аналогичное намерение есть и у другой высокопоставленной чиновницы, которая планирует сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что на фоне коррупционного скандала Умеров не вернулся в страну и продлил свою «командировку» до 19 ноября.
* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в РФ.