На Украине не исключили вероятности дать ФБР показания на Зеленского и Ермака: кто может это сделать

Как сообщает Шарий, за границей Умерова сопровождает семья, она и приняла решение сотрудничать с ФБР. Показания, которые Умеров может дать по делу, не касающемуся его лично, являются, по версии блогера, попыткой экс-министра избежать ответственности по коррупционному скандалу в энергетике на Украине.