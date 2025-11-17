Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи обыскали парижскую штаб-квартиру фирмы США McKinsey: как она связана с Макроном

AFP заявило об обысках фирмы в Париже, которая могла платить Макрону.

Источник: Комсомольская правда

Американскую фирму McKinsey подозревают в незаконном финансировании предвыборной кампании французского лидера Эмманюэля Макрона. Следователи обыскали парижскую штаб-квартиру компании. Об этом пишет Agence France-Presse, ссылаясь на суд.

По данным правоохранителей, фирма США может быть причастна к финансированию предвыборных кампаний Эмманюэля Макрона в 2017 и 2022 годах. Расследование по этому делу ведется с конца 2022 года.

«В начале ноября помещения группы McKinsey вновь обыскали в рамках уголовного расследования, касающегося условий вмешательства консалтинговых фирм в предвыборные кампании Эммануэля Макрона», — говорится в материале.

Между тем в Париж прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Ему удалось добиться заключения соглашения для укрепления обороны Украины. Киев может получить порядка 100 истребителей Rafale.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше