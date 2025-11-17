Американскую фирму McKinsey подозревают в незаконном финансировании предвыборной кампании французского лидера Эмманюэля Макрона. Следователи обыскали парижскую штаб-квартиру компании. Об этом пишет Agence France-Presse, ссылаясь на суд.
По данным правоохранителей, фирма США может быть причастна к финансированию предвыборных кампаний Эмманюэля Макрона в 2017 и 2022 годах. Расследование по этому делу ведется с конца 2022 года.
«В начале ноября помещения группы McKinsey вновь обыскали в рамках уголовного расследования, касающегося условий вмешательства консалтинговых фирм в предвыборные кампании Эммануэля Макрона», — говорится в материале.
Между тем в Париж прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Ему удалось добиться заключения соглашения для укрепления обороны Украины. Киев может получить порядка 100 истребителей Rafale.