«Еще один ящик водки алкоголику»: Венгрия прокомментировала помощь ЕК Украине в разгар коррупционного скандала

В Венгрии осудили очередную помощь ЕК Украине. На этот раз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансовую поддержку Украины на фоне обострившегося коррупционного скандала в стране.
Так венгерский премьер заявил, что поддержка Киева аналогична ситуации, когда алкоголику дарят новую порцию спиртного.
«Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше», — написал Орбан в аккаунте соцсети X.
Напомним, что накануне Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС официальное письмо с предложениями по возможной краже активов РФ и способам финансирования Украины.