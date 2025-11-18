«Еще один ящик водки алкоголику»: Венгрия прокомментировала помощь ЕК Украине в разгар коррупционного скандала

«Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше», — написал Орбан в аккаунте соцсети X.