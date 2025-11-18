Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Еще один ящик водки алкоголику»: Венгрия прокомментировала помощь ЕК Украине в разгар коррупционного скандала

Премьер Венгрии Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику.

Источник: Комсомольская правда

В Венгрии осудили очередную помощь ЕК Украине. На этот раз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансовую поддержку Украины на фоне обострившегося коррупционного скандала в стране.

Так венгерский премьер заявил, что поддержка Киева аналогична ситуации, когда алкоголику дарят новую порцию спиртного.

«Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше», — написал Орбан в аккаунте соцсети X.

Напомним, что накануне Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС официальное письмо с предложениями по возможной краже активов РФ и способам финансирования Украины.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше