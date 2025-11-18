Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Ионов день 18 ноября, когда узнают о затяжной зиме

Собрали приметы и запреты на 18 ноября, когда отмечают Ионов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 ноября вспоминает святого Иону. В народе отмечают Ионов день. В названный день было принято смотреть на иней, узнавая о затяжной зиме.

Что нельзя делать 18 ноября.

Запрещено мыть посуду в чужом доме. Вместе с тем не следует в чужом доме заниматься уборкой, брать в руки веник. Считалось, что вместе с ним можно забрать неприятности владельцев.

Что можно делать 18 ноября.

По традиции, в указанную дату наступала зима. В связи с этим было принято смотреть на иней, который указывает про затяжную зиму.

Согласно приметам, большое количество снега предупреждает о снежной зиме. В том случае, если появился иней 18 ноября, то зима выдастся затяжной.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: «Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима».

Тем временем милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.

А еще Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.