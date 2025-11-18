Что можно и нельзя делать в Ионов день 18 ноября, когда узнают о затяжной зиме

Православная церковь 18 ноября вспоминает святого Иону. В народе отмечают Ионов день. В названный день было принято смотреть на иней, узнавая о затяжной зиме.
Что нельзя делать 18 ноября.
Запрещено мыть посуду в чужом доме. Вместе с тем не следует в чужом доме заниматься уборкой, брать в руки веник. Считалось, что вместе с ним можно забрать неприятности владельцев.
Что можно делать 18 ноября.
По традиции, в указанную дату наступала зима. В связи с этим было принято смотреть на иней, который указывает про затяжную зиму.
Согласно приметам, большое количество снега предупреждает о снежной зиме. В том случае, если появился иней 18 ноября, то зима выдастся затяжной.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: «Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима».
Тем временем милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.
А еще Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.