«Где слабее, где ослабло или есть предрасположенность». Белорусский психотерапевт рассказал, как психика нагружает тело болезнью

О том, что тело и психика связаны между собой на YouTube-канале «Медицинского вестника» отметил белорусский врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Ерёма.
«Психосоматика — это не миф, это правда», — подчеркнул специалист.
Напомним, что психосоматика — это направление в медицине и психологии, изучающее взаимосвязь между стрессом, эмоциями, переживаниями и физическими проявлениями в виде заболеваний и симптомов.
Андрей Ерёма простыми словами рассказал о психосоматике. Вот, человеку прилетел какой-то стимул, раздражитель, ему, например, на ногу наступили, и человек говорит: «Отступите с моей ноги, мне больно и извинитесь, пожалуйста, мне неприятно». Это прямое выражение на раздражение. Но бывает, что нельзя прямо высказать, когда, например, человек находится в иерархических отношениях или это не дает сделать корпоративная этика, но психика все равно ищет обходные пути, и тогда формируется непрямая агрессия.
«Все равно надо разрядить этот стимул. Если и это невозможно, остается поведенческая, телесная защита. Это самый дорогой эшелон защиты, когда расплачивается тело. То есть тот стимул, который не нашел выход прямо либо косвенно, а он содержит в себе много энергии, тогда остается последний эшелон, где можно нашей психике переварить — это тело», — отметил психотерапевт.
Что «падает» в тело? Это конечно же наши тревоги, какие-то депрессивные тупики, переживания. Когда психика не справляется, она просит помочь тело и его перегружает.
«Когда говоришь с человеком, у которого психосоматика, он будет очень интеллектуален, структурирован, но мало эмоционален, фантазия у него примитивная, творчество, гибкость будет стоять на 10 месте. Скорее там будет плохое чувствование и понимание себя, заструктурированность, зарегулированность, потеря контакта с собой», — отметил Андрей Ерёма.
Что касается места, где начинаются у человека проблемы, то это там, где слабое место.
«Где слабее, где ослабло или, в принципе, предрасположенность — туда (психика. — Ред.) и направляет. Кишечник часто страдает. Кишечник — самый большой эндокринный орган считается, основное место, где вырабатывается тот же серотонин, а это нейромедиатор, который воздействует на наше восприятие», — отметил Андрей Ерёма.
По его словам, если у человека какая-то тревога, какое-то переживание, которое он не осознает, и психика не переваривает, тогда это спускается в тело по принципу: то, что мы не осознаем, то нами управляет. И тогда эти люди сами собой, своим телом не управляют.
