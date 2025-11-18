«Где слабее, где ослабло или есть предрасположенность». Белорусский психотерапевт рассказал, как психика нагружает тело болезнью

Андрей Ерёма простыми словами рассказал о психосоматике. Вот, человеку прилетел какой-то стимул, раздражитель, ему, например, на ногу наступили, и человек говорит: «Отступите с моей ноги, мне больно и извинитесь, пожалуйста, мне неприятно». Это прямое выражение на раздражение. Но бывает, что нельзя прямо высказать, когда, например, человек находится в иерархических отношениях или это не дает сделать корпоративная этика, но психика все равно ищет обходные пути, и тогда формируется непрямая агрессия.