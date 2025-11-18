Ричмонд
Народный календарь. Почему нельзя мыть голову в Михайлов день, 21 ноября

Православные 21 ноября почитают одного из главных библейских ангелов — архангела Михаила, предводителя божьего воинства. В народном календаре эту дату прозвали Михайлов день.

На Руси в этот праздник было принято задабривать светлые силы. Например, считалось правильным оставить ужин для домового и дворового духов, чтобы те ответили благодарностью и защитили дом. 21 ноября люди старались накрывать богатый стол, так как верили, что добротная трапеза радует самого архангела Михаила.

В эту дату нельзя мыть голову, так как считалось, что с мылом и водой можно смыть весь ум. Также нельзя рассказывать в этот день добрые сны, иначе они не сбудутся.

Приметы погоды:

Увидел иней — жди больших снегов.

Михайло начался с тумана — будет оттепель.

День теплый и солнечный — зима будет морозной.

На хвойных почти нет шишек — зима теплой будет.

Мокрый снег — к дождливой зиме.

На дубе много желудей — к мягкой зиме.

Именины отмечают: Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.