День рождения Деда Мороза и День кнопочного телефона: какие праздники отмечают в России и мире 18 ноября

День Микки Мауса отмечается 18 ноября, так как именно в эту дату в 1928 году вышла версия мультфильма «Пароходик Вилли» со звуком, где впервые появился этот персонаж. До 1947 года мышонка озвучивал лично Уолт Дисней. На протяжении почти столетия Микки Маус претерпел немало стилистических изменений, однако это не помешало ему стать одним из самых узнаваемых мультипликационных персонажей в мире.