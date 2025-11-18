Ричмонд
Врачи в Балаково извлекли килограммовый камень из мочевого пузыря пациента

В городе Балаково Саратовской области врачи успешно удалили камень весом около килограмма из мочевого пузыря 65-летнего пациента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУЗ СО «Балаковской городской клинической больницы».

Мужчина, поступивший в больницу в тяжелом состоянии с признаками почечной недостаточности и внутрипузырного кровотечения, находится в реанимации. По словам врачей, «динамика положительная».

— В дальнейшем пациент будет дообследован. Возможно, ему предстоит дополнительная операция для восстановления уродинамики, — говорится в сообщении в Telegram-канале больницы.

Как сообщили в пресс-службе, камень практически полностью занимал полость мочевого пузыря. Руководитель хирургической службы Олег Якимов отметил, что подобные запущенные случаи встречаются крайне редко, и за его 30-летнюю практику это лишь третий подобный случай.

Пациент в настоящее время находится в реанимации, его состояние оценивается как положительное, однако специалисты допускают, что может потребоваться дополнительная операция.

Ранее в Новочебоксарске врачи спасли мужчину, который упал в погреб и насадился на металлическую трубу длиной 25 сантиметров, сообщили в Минздраве Чувашии. Пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько дней не обращался за помощью и вызвал скорую только после ухудшения состояния.