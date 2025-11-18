Врачи в Балаково извлекли килограммовый камень из мочевого пузыря пациента

Ранее в Новочебоксарске врачи спасли мужчину, который упал в погреб и насадился на металлическую трубу длиной 25 сантиметров, сообщили в Минздраве Чувашии. Пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько дней не обращался за помощью и вызвал скорую только после ухудшения состояния.