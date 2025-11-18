Врачи в Балаково извлекли килограммовый камень из мочевого пузыря пациента

В городе Балаково Саратовской области врачи успешно удалили камень весом около килограмма из мочевого пузыря 65-летнего пациента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУЗ СО «Балаковской городской клинической больницы».
Мужчина, поступивший в больницу в тяжелом состоянии с признаками почечной недостаточности и внутрипузырного кровотечения, находится в реанимации. По словам врачей, «динамика положительная».
— В дальнейшем пациент будет дообследован. Возможно, ему предстоит дополнительная операция для восстановления уродинамики, — говорится в сообщении в Telegram-канале больницы.
Как сообщили в пресс-службе, камень практически полностью занимал полость мочевого пузыря. Руководитель хирургической службы Олег Якимов отметил, что подобные запущенные случаи встречаются крайне редко, и за его 30-летнюю практику это лишь третий подобный случай.
Пациент в настоящее время находится в реанимации, его состояние оценивается как положительное, однако специалисты допускают, что может потребоваться дополнительная операция.
