Минус Сатпаев и Анарбеков: тренер сборной Казахстана высказался о ротации в матче с Фарерами

Товарищеская встреча пройдет 18 ноября в хорватской Пуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.
15 ноября национальная команда завершила квалификацию чемпионата мира 2026 года домашней ничьей с Бельгией (1:1). После этого Байсуфинов сообщил, что футболисты «Кайрата» вернутся в расположение клуба для подготовки к матчам Лиги чемпионов.
Из алматинской команды в сборную были вызваны вратарь Темирлан Анарбеков, защитник Еркин Тапалов, полузащитник Дамир Касабулат и форвард Дастан Сатпаев.
«Мы учитывали матч с Фарерскими островами во время подготовки к игре с Бельгией. Вот мы прилетели, сейчас потренируемся и будем отдыхать, а завтра, я думаю, будем готовы к игре. Ранее мы говорили, что будет ротация, и мы понимаем, что в последних трех играх сборная Фарерских островов показала себя хорошо. Но мы ставим себе максимальную задачу и готовимся», — заявил Байсуфинов.
Казахстанский тренер добавил, что команда будет играть на победу. «Если будет стабильность и игровая дисциплина, то придет и результат, а этот результат даст нам уверенность. Эта уверенность будет нам необходима во время тренировочного процесса и при подготовке плана игры», — заключил Байсуфинов.
Напомним, именно Сатпаев стал автором гола в ворота сборной Бельгии. Анарбеков же провел весь матч в воротах и отметился семью сейвами, а его игра активно обсуждалась и за рубежом.