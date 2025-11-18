Минус Сатпаев и Анарбеков: тренер сборной Казахстана высказался о ротации в матче с Фарерами

«Мы учитывали матч с Фарерскими островами во время подготовки к игре с Бельгией. Вот мы прилетели, сейчас потренируемся и будем отдыхать, а завтра, я думаю, будем готовы к игре. Ранее мы говорили, что будет ротация, и мы понимаем, что в последних трех играх сборная Фарерских островов показала себя хорошо. Но мы ставим себе максимальную задачу и готовимся», — заявил Байсуфинов.