Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам предстоит встретить Новый год в сильные морозы

Ночью температура может опуститься до −30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Жителям Новосибирска следует подготовиться к морозной новогодней ночи, так как синоптики прогнозируют значительное понижение температуры.

По данным «Яндекс. Погода», в новогоднюю ночь ожидается до −18 градусов, днем 31 декабря температура поднимется до −13 градусов, а в первую ночь нового года похолодает до −19 градусов.

Сервис «Метеонова» предсказывает еще более суровые морозы: ночью температура может опуститься до −30 градусов, днем ожидается около −17 градусов. Прогноз на 1 января пока недоступен.

Согласно Accu Weather, днем 31 декабря столбик термометра покажет около −19 градусов, ночью — до −16 градусов. В ночь на 1 января возможно снижение температуры до −20 градусов. В связи с ожидаемыми морозами жителям Новосибирска рекомендуется учитывать погодные условия при планировании праздничных мероприятий на открытом воздухе.