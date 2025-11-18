Новосибирцам предстоит встретить Новый год в сильные морозы

Жителям Новосибирска следует подготовиться к морозной новогодней ночи, так как синоптики прогнозируют значительное понижение температуры.
По данным «Яндекс. Погода», в новогоднюю ночь ожидается до −18 градусов, днем 31 декабря температура поднимется до −13 градусов, а в первую ночь нового года похолодает до −19 градусов.
Сервис «Метеонова» предсказывает еще более суровые морозы: ночью температура может опуститься до −30 градусов, днем ожидается около −17 градусов. Прогноз на 1 января пока недоступен.
Согласно Accu Weather, днем 31 декабря столбик термометра покажет около −19 градусов, ночью — до −16 градусов. В ночь на 1 января возможно снижение температуры до −20 градусов. В связи с ожидаемыми морозами жителям Новосибирска рекомендуется учитывать погодные условия при планировании праздничных мероприятий на открытом воздухе.