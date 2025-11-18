Новосибирцам предстоит встретить Новый год в сильные морозы

Согласно Accu Weather, днем 31 декабря столбик термометра покажет около −19 градусов, ночью — до −16 градусов. В ночь на 1 января возможно снижение температуры до −20 градусов. В связи с ожидаемыми морозами жителям Новосибирска рекомендуется учитывать погодные условия при планировании праздничных мероприятий на открытом воздухе.