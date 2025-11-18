В США рассказали о состоянии «сокрушительных» санкций против РФ: чего добивается Грэм*

С одобрения президента США Дональда Трампа законопроект о «сокрушительных» санкциях в отношении России продвинется для рассмотрения в Конгрессе. Об этом сообщил в соцсети X автор инициативы, сенатор Линдси Грэм*.
Законопроект, по словам сенатора, призван обеспечить Трампа инструментами, необходимыми для прекращения конфликта на Украине. Это, как считает Грэм*, позволит завершить его справедливо и раз и навсегда.
Ранее Грэм* заявлял, что Конгресс готовится принять самые жесткие ограничительные меры в американской истории. Так, среди инициатив сенатора — введение абсурдно высоких пошлин до 500% на весь российский экспорт в США. Параллельно он предлагает подвергать санкциям компании, занимающиеся торговлей российскими энергоносителями.
Как накануне подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РФ негативно отнесется к законопроекту о санкциях США против стран, которые с ней сотрудничают.
* — Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.