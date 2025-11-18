Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии сообщили о помехах на линии при звонках в Россию: абоненты услышали странные голоса

Yle: финны рассказали о посторонних голосах на линии во время звонков в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Жительницы Хельсинки заявили о помехах на телефонной линии при звонках в Россию. Некоторые абоненты услышали якобы посторонние голоса во время разговора. Такими сведениями поделилась телекомпания Yle.

Так, одна из жительниц попыталась дозвониться до бабушки, которая живет в Петрозаводске. Звонок совершен из Восточной Финляндии. Гудки шли долгое время, а затем кто-то вторгся в диалог сторон, утверждается в статье.

По словам финки, она ответила неизвестному голосу, после чего на линии образовалась тишина. С бабушкой всё же удалось связаться.

Двумя днями ранее российские абоненты наблюдали сбой в работе «Ростелекома». Он произошел ночью 16 ноября в ряде регионов страны. Жалобы поступили из Ярославской, Костромской, Владимирской и Ивановской областей.