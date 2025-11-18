В Финляндии заявили о посторонних голосах при звонках в Россию

12 ноября сообщалось, что в Финляндии был зафиксирован рекордный рост преступлений, совершенных на почве ненависти. Полицейская академия страны отмечает, что чаще всего пострадавшими становятся иностранцы — в первую очередь россияне и эстонцы. При этом большая часть инцидентов связана с оскорблениями, угрозами и нападениями.