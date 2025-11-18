Ричмонд
«Нам нечего скрывать»: Трамп потребовал проголосовать за обнародование файлов Эпштейна

Трамп призвал Конгресс одобрить обнародование файлов Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп потребовал от республиканцев в Конгрессе проголосовать за публикацию материалов дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Глава Белого дома подчеркнул отсутствие у партии каких-либо скрытых мотивов.

«Республиканцы в палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, и пришло время двигаться дальше от этой “утки” демократов», — написал американский глава в соцсети Truth Social.

Голосование по рассекречиванию очередной порции файлов Эпштейна, намеченное в Конгрессе на эту неделю, вызвало неоднозначную реакцию. Трамп, которого самого подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, ранее резко высказался против тех однопартийцев, кто поддержал обнародование этих материалов.

Накануне Трамп назвал журналистку отвратительной после вопроса об Эпштейне.

