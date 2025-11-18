«Нам нечего скрывать»: Трамп потребовал проголосовать за обнародование файлов Эпштейна

Голосование по рассекречиванию очередной порции файлов Эпштейна, намеченное в Конгрессе на эту неделю, вызвало неоднозначную реакцию. Трамп, которого самого подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, ранее резко высказался против тех однопартийцев, кто поддержал обнародование этих материалов.