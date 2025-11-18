Пермские рестораны присоединились к первому в России винодельческому фестивалю

В рамках фестиваля будет организован конкурс под названием «Лидеры продаж». Его участниками станут заведения, которые будут соревноваться за право получить часть призового фонда в размере одного миллиона рублей. Победителями станут 10 заведений, реализовавших наибольшее количество блюд и напитков из специального меню, разработанного для фестиваля. Лучшие получит по 100 тысяч рублей.