Трамп заявил, что готов рассекретить материалы по делу Эпштейна

По словам президента, уже было предоставлено 50 тысяч страниц документов, но этого «никогда не бывает достаточно». Трамп сравнил эту ситуацию со скандалом вокруг его предполагаемого сговора с Россией. Он подчеркнул, что ни он, ни республиканцы не имеют отношения к Эпштейну, а его «друзьями были демократы».