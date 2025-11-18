Трамп заявил, что готов рассекретить материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 ноября, заявил о своей готовности разрешить раскрытие всех имеющихся материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Однако Трамп не желает, чтобы это отвлекало внимание от работы вашингтонской администрации.
— Я в полной мере это поддерживаю, — отметил Трамп, отвечая на вопрос о возможном подписании законопроекта, обязывающего правительство США опубликовать документы в случае одобрения Конгрессом.
По словам президента, уже было предоставлено 50 тысяч страниц документов, но этого «никогда не бывает достаточно». Трамп сравнил эту ситуацию со скандалом вокруг его предполагаемого сговора с Россией. Он подчеркнул, что ни он, ни республиканцы не имеют отношения к Эпштейну, а его «друзьями были демократы».
Трамп также добавил, что не хочет, чтобы дело Эпштейна отвлекало от «больших успехов Республиканской партии». Он возложил на демократов ответственность за недавний бюджетный кризис, который, по его мнению, обошелся стране в сотни миллиардов долларов. «Мы предоставим им все», — подчеркнул Трамп, имея в виду публикацию материалов, но попросил «не говорить об этом слишком много», назвав дело Эпштейна «проблемой демократов».
Ожидается, что голосование по публикации материалов состоится на этой неделе в Палате представителей. Демократы ранее опубликовали часть переписки Эпштейна, из которой, по их утверждению, следовало, что Трамп мог быть осведомлен о преступлениях финансиста. Белый дом назвал эти действия попыткой очернить президента, передает ТАСС.
Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны на прошлой неделе показали сразу три электронных письма, где финансист Джеффри Эпштейн, «известный» в том числе торговлей людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.