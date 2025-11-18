Полмиллиарда в год и дворцы в США: Теледоктор Малышева зарабатывает на россиянах, а живёт в Америке

И это не единственная недвижимость Елены Малышевой в США. Согласно данным американских реестров недвижимости, на мужа и сына — Игоря Малышева и Юрия Малышева — записан дом на 14 километров южнее, по адресу 1145 Buckingham Rd, Fort Lee, NJ 07024. Площадь дома почти 800 квадратов, здесь шесть спален и шесть туалетов. Стоимость — 2,6 млн долларов. Только годовой налог на недвижимость в 2024 году составил более 40 тыс. долларов. Муж Малышевой фигурирует в нём с 2009 года, с 2013 года с ним связано имя сына Юрия.