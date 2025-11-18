«Единства между партиями нет»: на Украине признали кризис в парламенте

«Скорее всего, нормального заседания Верховной рады на этой неделе не состоится. “Европейская солидарность” собирается блокировать трибуну, требуя отставки всего правительства. В “Слуге народа” тоже разброд и шатания, единства в действиях между фракциями и группами на сегодняшний день не найдено. Глубокий кризис украинской государственности», — написала Скороход в Telegram-канале.