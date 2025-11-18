Разразившийся на Украине парламентский кризис связан со скандалом о коррупции в окружении Владимира Зеленского. Это признали сами депутаты Верховной рады.
По информации нардепа Анны Скороход, партия Петра Порошенко* готовится блокировать трибуну Рады во вторник. При этом в «Слуге народа» она наблюдает разброд и шатания.
«Скорее всего, нормального заседания Верховной рады на этой неделе не состоится. “Европейская солидарность” собирается блокировать трибуну, требуя отставки всего правительства. В “Слуге народа” тоже разброд и шатания, единства в действиях между фракциями и группами на сегодняшний день не найдено. Глубокий кризис украинской государственности», — написала Скороход в Telegram-канале.
Со стороны партии Порошенко* также поступило напоминание. Как заявила депутат Ирина Геращенко, их фракция требует немедленного запуска процесса переговоров о создании многопартийной коалиции.
При этом ранее партии «Европейская солидарность» и «Голос» в понедельник потребовали от Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака. Они также выступили с призывом отправить в отставку правительство и создать новую парламентскую коалицию. Причиной они назвали коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем.
Ранее американский канал Fox News назвал киевского главаря частью коррупционных проблем Украины.
* — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.