ИИ, роботы и бокс: как инженер из Приморья превращает детские мечты в реальность

Технологический прогресс не стоит на месте. То, что когда-то казалось фантастикой, сегодня стало самой настоящей обыденностью. Роботы не только разговаривают, но и всё активнее берут на себя часть человеческого труда, открывая новые горизонты возможностей. Не все знают, что робототехника занимает особое место и во Владивостоке. Например, местный инженер Александр Ганюшкин, создатель двух роботов с искусственным интеллектом, на собственном опыте популяризирует передовые технологии.
О том, как детская мечта превратилась в дело всей жизни, зачем люди создают человекоподобных роботов, какие вызовы и риски несёт развитие искусственного интеллекта и как вузы адаптируются к стремительному технологическому прогрессу — в эксклюзивном интервью ИА PrimaMedia.
Прежде чем приступить к беседе, корреспондент и фотограф ИА PrimaMedia заглянули на площадку Владивостокского государственного университета (ВВГУ), где из множества деталей рождаются будущие роботы. Здесь студенты первых, вторых и третьих курсов под руководством Александра Ганюшкина учатся собирать «железо», которое впоследствии превращается в полноценные умные машины. Дважды в неделю ребята собираются на конструкторской площадке и по два с половиной — три часа работают над проектом, внося свой вклад в общее дело. Удивительно, но собрать вручную общими усилиями десятикилограммового робота можно в течение месяца.
Дело всей жизни.
— Я читала, что интерес к робототехнике у вас зародился ещё в детстве, а мультфильм «Трансформеры» (1986, 16+) послужил, скажем так, вдохновением. Какой была самая первая ваша разработка, и какие эмоции вы испытали, когда она «ожила»?
— Да, просмотр этого мультфильма действительно пробудил во мне сильное желание создать собственного робота. Помню, в возрасте около семи лет я нашел на улице игрушку зайчика-барабанщика. Сняв с него меховую часть, я обнаружил внутри металлический каркас, который разобрал и согнул, представив его своим первым роботом. После этого мне начали покупать трансформеров и советские конструкторы с металлическими деталями, болтами и гайками.
Я даже ждал, когда какая-нибудь игрушка выйдет из строя, чтобы использовать её компоненты для собственных проектов.
Если говорить о более серьёзной конструкции, то моим первым полноценным роботом стал виброход. Модель представляла собой капсулу от киндер-сюрприза с размещённым внутри моторчиком и эксцентриком, элементом со смещённым центром тяжести, создающим вибрацию, аналогично вибрации в мобильном телефоне. Вся эта система крепилась на проволоку к ногам игрушки от робота-трансформера. При подаче питания от батарейки робот начинал перемещаться за счёт вибраций, что вызвало у меня огромный восторг.
В дальнейшем я создавал множество различных устройств: извлекал моторчики из машинок для создания собственных роботов с подвижными частями, конструировал шагающих роботов на базе мотор-редукторов из разобранных игрушек и деталей советского конструктора, а затем перешёл к роботам-манипуляторам. Наиболее сложной моей школьной разработкой стал практически полноценный стационарный робот, установленный на штативе от искусственной ёлки. Он мог выполнять определённые действия, однако они не были запрограммированы. Управление осуществлялось с помощью самодельного пульта с множеством тумблеров. К примеру, для управления одной рукой требовалось произвести целую серию переключений.
Источником идей для меня служили журналы для любителей мастерить («Юный-Техник» (6+), «Моделист-Конструктор» (6+), «Для тех, кто любит мастерить» (12+)), которые я находил в школьной библиотеке. Именно оттуда я черпал знания об интересных конструкциях и пытался их повторить.
— Удивительно. Я правильно понимаю, что родители поддерживали ваше хобби, которое впоследствии переросло в дело жизни?
— Все верно. Мой отец указал мне верный профессиональный путь, посоветовав, куда пойти учиться для занятий разработкой роботов. В то время существовала дисциплина «кибернетика» — сейчас это устаревший термин, заменённый на «робототехнику». Также рассматривался вариант стать инженером-конструктором. В итоге я поступил во ВГУЭС (ныне ВВГУ) на специальность «инженер-электронщик». Остальные навыки — конструирование, моделирование, программирование — я приобрёл уже в процессе непосредственной разработки роботов. Естественно, не обошлось без работы в команде, поскольку тянуть такой проект в одиночку было крайне тяжело. На начальных этапах меня поддерживали мои друзья, программисты и электронщики, но около 70% работы выполнял лично я. Сейчас задача значительно упростилась благодаря десятилетнему опыту в робототехнике, а также наличию отработанной архитектуры как программного обеспечения, так и электроники.
Будущее робототехники.
— Сейчас мы находимся на площадке ВВГУ, где вы собираете роботов вместе со студентами. Всё-таки будущее робототехники во многом зависит от подготовки высококвалифицированных кадров. По вашему мнению, справляются ли вузы региона с этим? Успевают ли они подстраиваться под темпы технологического прогресса или отстают от реалий рынка?
— Вообще символично получилось, мы стали сотрудничать с вузом, и в этом же году здесь запустили такую дисциплину, как робототехника. На мой взгляд, вузы действительно стараются быстро адаптироваться. Я наблюдаю появление новых специальностей, таких как оператор дронов, что весьма актуально сегодня. Специальность «Робототехника» также появляется в вузах, где её ранее не было, хотя она и не является абсолютно новой. Что касается содержания учебных программ, я не могу его комментировать.
Часто звучит критика, что образование готовит студентов к сегодняшним реалиям, а должно быть нацелено на перспективу в 10−20 лет. Однако предугадать будущее крайне сложно, всё может кардинально измениться. Ключевая концепция, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы студент «научился учиться».
Я считаю, что вуз дал мне базовые знания и навыки, а весь последующий опыт был приобретён благодаря личному интересу к этой дисциплине и науке. То есть я самостоятельно научился моделировать, конструировать и программировать, этому меня в вузе не учили. Но мне дали верный вектор и базовые знания, что бесценно!
Как говорил один из моих преподавателей Останин Борис Павлович: «Ребят, поймите, вы не в школе, вы в университете. Здесь вас направляют и учат учиться. Если вы освоите этот навык, вам будет не страшно любое изменение на рынке, вы сможете адаптироваться. Если же вы будете стоять на месте и ничего не изучать, вы станете неконкурентоспособными».
Помню, на заре нашего стартапа комиссия уделяла первостепенное внимание инновационной составляющей продукта, и конкурировать было очень тяжело. На Западе же подход совершенно иной. Многие отмечали, что у нас делается ставка на научную составляющую, в то время как у них на экономическую. Я считаю, что нас, первых российских стартаперов, изначально воспитывали неправильно, настраивая на научную новизну. Это породило тренд на фразу «аналогов нет», над которым сейчас активно иронизируют.
Студенты, к сожалению, воспринимали это слишком буквально и пытались изобрести нечто совершенно новое, не зная рынка и мировых тенденций, и в результате заявляли: «Аналогов нет!». Я тоже прошёл через эту школу. Но аналоги есть практически всегда. Возьмём, к примеру, пылесос. Его аналог — веник.
— Вы сказали, что общими усилиями робота можно в среднем собрать за месяц, но при условии, что есть все комплектующие в наличии. Речь идет об отечественных или зарубежных запчастях?
— Действительно, мы используем китайские комплектующие, поскольку других вариантов на рынке попросту не существует. Например, сервомоторы китайского производства. Где взять отечественные? Мы можем изготовить их с нуля, но тогда стоимость робота станет запредельно высокой и неконкурентоспособной!
Уникальные алюминиевые детали, рамную конструкцию мы производим через наших партнеров, которые находятся в разных регионах нашей страны. Корпус печатаем сами на 3D-принтере с последующей постобработкой для придания прочности и ровности. Покраску выполняем в нашем городе по автомобильным технологиям также у наших партнеров. В итоге получается пластик, который многие ошибочно принимают за литьё под давлением, но это именно 3D-печать.
Программное обеспечение и инженерные решения — наши собственные. Дизайн робота и отдельные программно-аппаратные части запатентованы. Вот, например, обратите внимание на глаза, два TFT-дисплея, облеченные в специальные линзы, которые придают им эффект глубины. На дисплее мы воспроизводим картинки глаз в различных стилях. Их разработала для нас наш партнер и друг, графический дизайнер Анита. Да, дисплеи мы закупаем в Китае, но сама концепция их использования, можно сказать, наше ноу-хау. Поэтому, когда говорят, что это роботы из Китая, можно воспринимать это как комплимент. Люди часто не верят, что у нас, а тем более в нашем городе, способны производить подобное.
— Почему вообще сохраняется тренд на человекоподобных роботов?
— Ответ очень простой. Потому что вся инфраструктура заточена под человека. В итоге проще и дешевле сделать человекоподобного робота, чем подстраивать всю инфраструктуру под роботов. Кроме того, это позволяет использовать уже существующие инструменты, не требуя создания новых.
Железные битвы и инвестиционный климат.
— В конце октября во Владивостоке на чемпионате города по кикбоксингу (16+) впервые прошёл показательный бой роботов. Мне это напомнило фильм «Живая сталь» (16+), хоть и не в таких масштабах, но все же. Получается, что ваши роботы разрабатываются с учётом боевых навыков. Это ваша идея или ребят?
— Да, это моя идея, но возникла она уже очень давно. Речь идёт о наших роботах-боксёрах. Идея возникла после того, как мы разработали и внедрили в нашего робота систему управления с помощью VR в 2018 году. Сразу вспомнился фильм «Живая сталь» 2011 года, хотелось эту концепцию воплотить, но на тот момент не хватало ресурсов. А буквально недавно китайская компания «Unitree» провела первый в мире поединок по кикбоксингу на своих человекоподобных роботах. И это стало для меня сигналом, что мы тоже можем! Первый технический бой мы провели в ВВГУ в рамках фестиваля «НАУКА0+». А после знакомства с директором Федерации кикбоксинга Приморского края Артёмом Янчевым, провели еще один показательный бой на татами на открытии городского чемпионата по кикбоксингу. Специально к соревнованиям мы оснастили роботов человекоподобными руками. Хочу заметить, что в отличие от роботов «Unitree», наши роботы управлялись с помощью системы VR, а не джойстиков. Полагаю, мы будем развивать это направление, так как зрителям оно нравится. Однако необходимо повысить их мобильность и скорость сервомоторов, чтобы поединки были более динамичными. Уверен, что у нас всё получится!
— Расскажите, пожалуйста, о ваших проектах «Адам» и «Ева». Они имеют довольно-таки символичные имена — есть ли в этом особый смысл или, возможно, отсылка к вашей собственной «технологической революции»?
— Когда мы представляли первого Адама на выставке в Париже, нам постоянно задавали вопрос: «О, Адам, а где же Ева?». Но Ева появилась не скоро. Идея имени Адам принадлежит моему коллеге Александру Петрову. Изначально я называл робота «платформа модульного типа» — строго в научном ключе. Когда встал вопрос о выборе имени, он предложил Адам, аргументируя это тем, что это наш первый робот. Я согласился, отметив, что имя звучит привлекательно и является интернациональным. Так и появился наш личный бренд.
Если «Адам» — это результат моей 10-летней работы, позиционируемый прежде всего, как программируемый человекоподобный робот для образовательных целей и исследований, то Еву я создал за два месяца. Она выполняет роль домашнего ассистента и может управлять системами умного дома. Проектирование начиналось с эскизов на бумаге. За образец были взяты матрёшка и неваляшка, после чего передал свои эскизы нашему партнеру, графическому дизайнеру Аните, на доработку концепта.
Я получаю удовлетворение от поиска инженерных решений, которое кроется в мелочах. В случае с Евой я был рад тому, что смог в сжатые сроки разработать и собрать первый прототип. В целом, я использовал архитектуру Адама, но модифицировал её, сделав акцент на работе со звуком и ИИ.
Оба робота наделены искусственным интеллектом, способны отвечать на вопросы, жестикулировать, выражать эмоции, выполнять голосовые команды и распознавать лица. Сейчас мы работаем уже над третьей итерацией первой версии Евы. В планах — наделить её дополнительными функциями: проведение уроков с детьми, чтение сказок, занятия фитнесом и йогой, компаньон для пожилых людей, что особенно актуально в Японии, где мы планируем представить Еву в следующем году. Также робот сможет выступать в роли умной видеоняни: через смартфон можно будет подключаться к ней для наблюдения за ребёнком в реальном времени. В перспективе мы хотим добавить функцию отслеживания физиологических параметров, например, температуры тела. Кроме того, она сможет присматривать за домашними питомцами, помогать на кухне, предлагая рецепты. Идей много, но на этапе реализации часто возникают трудности.
Возможно, все могло бы быть иначе, Адам мог быть намного круче, чем сейчас. Но, к сожалению, никогда не хватает финансирования. Были господдержки, это нам помогало держаться на плаву. Но это не то финансирование, которое, к примеру, за границей. Если у нас финансируют 2 млн рублей, то там финансируют, допустим, 500 тысяч долларов (свыше 40 млн рублей — прим. ред.).
Мне часто задают вопрос: почему мы делаем образовательных роботов, а не сразу человекоподобных? В России есть команды, желающие этим заниматься, но, к сожалению, для этого нет необходимых условий и инфраструктуры. По мировым меркам для создания полноценного человекоподобного робота требуются вложения от 25 млн долларов (свыше 2 млрд рублей). Только тогда можно получить реальный конкурентоспособный продукт. Конечно, можно урезать бюджет до 20 млн рублей, но это неизбежно скажется на качестве.
Именно такую сумму привлекла одна норвежско-американская компания. Её финансировали OpenAI и несколько других компаний. На эти средства команда разработала гуманоидного робота — домашнего помощника Neo.
— Ну, а по вашему мнению, что надо делать, чтобы, допустим, к нам на Дальний Восток привлечь инвесторов, заинтересованных?
— А дело, знаете, даже не в Дальнем Востоке, а во всей стране в целом. У нас сейчас плохой инвестиционный климат. Есть определенный инвестиционный рейтинг у каждой страны. Так вот Россия, к сожалению, в этом плане опустилась вниз. Во время любых конфликтов страна почти мгновенно теряет позиции в инвестиционных рейтингах. И это логично: инвесторы не могут рисковать деньгами в условиях высокой неопределённости. Никто не знает, что случится завтра — а значит, вложенное сегодня может просто исчезнуть. Поэтому многие инвесторы уехали за границу. Плюс айтишников очень много покинули нашу страну, и это все сказывается. Мы все смеялись, что якобы на нас санкции не действуют, но это же вопрос инерционный на самом деле, вопрос времени. Сегодня они не действуют, они подействуют через 3 года, через 4, а может быть, через 10 лет. Это в целом действует на развитие страны, как часть глобальной экономики. Отвечая на ваш вопрос, что делать? Нужно создавать условия для инвесторов.
Санкционное давление.
— Вы упомянули, что часть комплектующих поступает из Китая. Можно ли тогда сказать, что санкционное давление вас все же обошло стороной?
— У нас просто производство не тех масштабов. Я думаю, что, если бы мы делали тысячи роботов в год, то мы бы почувствовали это. А так как у нас мелкая партия, то, соответственно, да, мы завозим, на нас особо не смотрят. Плюс у нас товар-то не санкционный, сервоприводы вот эти используются для конструирования каких-то моделей. Это не промышленная робототехника, это образовательная. Поэтому здесь санкции на нас не влияют. Вот если бы мы делали дроны, тогда бы да, даже при малой закупке было бы ощутимо.
— А было желание?
— Я бы так сказал, был бы спрос, мы бы сделали. На самом деле обращений было много, каждый пятый к нам приходил: «О, вы делаете роботов, давайте делать дроны». Мы даже какие-то предложения готовили, но, когда дело доходило до финансирования, все сразу сдувались. У нас нет столько ресурсов, чтобы каждому пятому делать какой-то прототип. Когда-то я действительно так делал — лет 10 назад. Но сейчас уже не ведусь на такие «печенюшки». Просто жалко собственного времени. Если человек или компания серьёзно настроены — мы готовы сотрудничать. Если нет — извините.
Сейчас мы работаем над одним проектом очень интересным в коллаборации с архитектором, моим хорошим знакомым и другом. Он сам отсюда, но сейчас живет в Москве, периодически прилетает. Сейчас он делает крутого гуманоидного робота, вот как человека. А мы будем делать внутри него железо, то есть сервоприводы, моторчики и так далее. Больше это пока идет как арт-объект, но в будущем возможно мы будем его и дальше наполнять.
Мне это очень интересно, ведь я сам инженер-конструктор и работаю с механическими деталями. А он — архитектор, и недавно показал мне свои наброски. Он нашёл хитрый материал — одновременно гибкий и прочный, что-то вроде кольчуги. Мы планируем применять такие инновационные решения, чтобы финальный объект был не только функциональным, но и приятным на ощупь.
— В вашем случае окупает ли себя сегодня производство роботов?
— Вы должны понимать, что мы занимаемся внедрением новых технологий, искусственного интеллекта, пытаемся привлечь молодое поколение в эту сферу, чтобы в перспективе решить проблему кадрового голода. Это позволит нам развивать и другие направления, включая создание человекоподобных роботов. Однако о самоокупаемости на текущем этапе речи не идёт.
Думаете, я не хочу создавать полноценных человекоподобных роботов, как Tesla? Очень хочу, но пока у нас недостаточно ресурсов. При этом я уверен, что мы способны на это. Мы можем создать робота, который будет полноценно передвигаться, двигаться, ходить и общаться. Сейчас этим занимается весь мир, кроме России. (Поправка: пока выходила данная статья, в Москве был представлен первый российский человекоподобный робот AIDOL. К сожалению, презентация провалилась. Робот, сделав пару шагов, упал. Ролик стал вирусным и охватил весь мировой интернет! Тем не менее я призываю поддержать команду «НТК», так как они первопроходцы. И давайте вспомним, что первые роботы падали и у Boston Dynamics, первые ракеты Илона Маска тоже падали, но их поддерживали и теперь они задают мировые тренды!).
«Я здесь один такой».
— Тогда что вас держит в Приморье? Видите какой-то, возможно, здесь потенциал или это история из категории «я здесь один такой»?
— Вы тонко подметили. Отчасти да, здесь меньше конкуренции, не буду лукавить. Дальний Восток в принципе нуждается в развитии, включая робототехнику, особенно учитывая невысокую плотность населения. С другой стороны, мы находимся вблизи таких центров развития робототехники, как Япония, Корея и Китай. О чём ещё можно мечтать?
Однако с точки зрения российского рынка или рынка СНГ, конечно, было бы логичнее переехать в Москву. Там все процессы идут значительно быстрее. И, что обиднее, когда мы представляем наших роботов в других регионах, мы получаем более позитивные отзывы, чем от жителей Приморья. На выставках за пределами Дальнего Востока зрители часто предполагают, что наши роботы произведены в Японии, Китае или Южной Корее. Местная аудитория более требовательна и, возможно, не всегда понимает, с чем следует проводить сравнение. Зачастую наших роботов сравнивают с продукцией Tesla. Зачем? Сравните их с другими образовательными роботами.
Дело в том, что робототехника сегодня сильно сегментирована. Существует множество видов роботов, и сравнивать, условно, «УРАЛ» с Maserati — некорректно.
Кроме того, я испытываю определённую психологическую привязанность к месту. Это моя малая родина, здесь море, город у моря. Иногда нужно куда-то уехать, чтобы понять, что любишь свой город, несмотря на его недостатки. Здесь же живут мои родные!
Многие стартаперы, которые начинали бизнес здесь, в итоге переехали за рубеж. Наша страна с населением 140 млн человек представляет собой достаточно большой рынок по мировым меркам, а покупательская способность низкая. Какие нам роботы, если у нас дорог нет?
Фантастические прогнозы и кибербезопасность.
— Хотелось бы обсудить тему кибербезопасности. В последнее время «на слуху» истории о том, как мошенники используют голосовых помощников в своих целях. Насколько вы учитывали вопросы кибербезопасности при создании ваших роботов?
— Наши роботы являются образовательными и работают в автономном режиме, они не подключены к общей сети. Когда же используется интернет-соединение, применяется стандартное шифрование данных. Дополнительных мер шифрования мы не реализовывали. Если, например, Яндекс Алиса существует в облаке, то наши роботы — нет. Мы используем API GPT, но это предобученная модель, которая не работает с интернетом в реальном времени — она функционирует на серверах и уже обучена. В случае её взлома, злоумышленник может, в худшем случае, запустить через неё аудиосообщение, и всё.
— Ну вот как раз хочется поговорить про обратную сторону технологического прогресса, которая ярко отражена в компьютерной игре Detroit: Become Human (18+). Как представитель индустрии, вы не опасаетесь, что фантастические прогнозы о восстании искусственного интеллекта могут когда-нибудь стать реальностью?
— Как раз на робо-уроках мы с Евой объясняем, что современный искусственный интеллект — это лишь имитация человеческого разума. Для того, чтобы роботы действительно «восстали» в том виде, в котором это показывают в кино, они должны обрести сознание. Однако мы сами до конца не понимаем, что такое сознание и как оно работает. Если мы не знаем природу сознания, мы не можем его воссоздать.
Современный искусственный интеллект, при всей его эффективности, остаётся лишь инструментом. Это как калькулятор, который выдаёт всегда правильные ответы, но не осознаёт, что он считает. Как работает ИИ? По сути, он оперирует статистикой. Почему его ответы столь точны? Потому что мы сами его обучили. Каждому слову в зависимости от контекста присваивается определённый вес, и модель быстро оценивает наиболее релевантный ответ на поставленный запрос, основываясь на этой статистике. За счёт скорости обработки данных мы получаем реалистичные и осмысленные ответы.
Следовательно, для того чтобы ИИ «восстал» против человечества, должно произойти одно из двух: либо за ним будет стоять конкретный человек, либо мы сами должны достичь такого уровня понимания, чтобы создать нечто подобное сознанию. Я считаю, что это произойдёт ещё очень нескоро.
— Многие скептически относятся к технореволюции и опасаются, что развитие роботизации приведёт к замене человеческого труда. Насколько, на ваш взгляд, эти опасения оправданы?
— Я считаю, что наша страна должна стоять на первом месте по роботизации, потому что нам нужно осваивать наши земли, а пока что, к сожалению, они пустуют. И, чтобы вы понимали, в свое время Советский Союз занимал второе место по робототехнике после США. У нас очень много было промышленных роботов. Но потом эту инициативу Азия перехватила, и сейчас Азия заполонила весь рынок.
Говорят, что у нас не хватает работы, потому что не хватает заводов. Но ведь всё взаимосвязано: нужно развивать промышленность и робототехнику, тогда и людям, и роботам найдётся дело. Важно, чтобы человек и робот работали вместе, особенно в нашей стране. Посмотрите на Китай: там колоссальное количество людей, но при этом активно внедряются роботы. Хотя, кстати, самой роботизированной страной считается Южная Корея.
Я убеждён, что России нужно развивать робототехнику прежде всего в сельском хозяйстве. У нас огромные просторы, плодородные земли, но катастрофически не хватает людей, чтобы их обрабатывать. Китай тоже начинал с модернизации сельского хозяйства, а теперь стал «мировой фабрикой». Далее, для повышения эффективности труда, робототехнику нужно внедрять в промышленность. Роботы должны работать в тандеме с людьми.
Если мы хотим быть конкурентоспособной страной на мировом уровне, без развития робототехники это невозможно. Без автоматизации продукция, производимая вручную, будет становиться всё дороже, и производство попросту перестанет быть выгодным. Этот момент уже наступает — ещё 10 лет без кардинальных перемен, и мы окончательно потеряем возможность производить самостоятельно.
Справка: Александр Ганюшкин родился 11 декабря 1986 года в селе Хороль Приморского края. Он учился во Владивостокском университете экономики и сервиса по специальности инженер-электронщик (2004−2009 годы). Является автором трех патентов и более 18 публикаций. С 2014 года основатель и директор компании ООО «РОБОТ». В то же время был заключен контракт на «Разработку автономной роботизированной платформы — персонального робота» с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Созданные им роботы уже используются в более чем 10 регионах: от Владивостока до Москвы, а также в Республике Беларусь.
От редакции.
Так где же проходит граница между научной фантастикой и завтрашним днем? И не окажется ли эта граница стерта гораздо раньше, чем мы предполагаем? Или же этой границы попросту нет?
