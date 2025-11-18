ИИ, роботы и бокс: как инженер из Приморья превращает детские мечты в реальность

— Да, это моя идея, но возникла она уже очень давно. Речь идёт о наших роботах-боксёрах. Идея возникла после того, как мы разработали и внедрили в нашего робота систему управления с помощью VR в 2018 году. Сразу вспомнился фильм «Живая сталь» 2011 года, хотелось эту концепцию воплотить, но на тот момент не хватало ресурсов. А буквально недавно китайская компания «Unitree» провела первый в мире поединок по кикбоксингу на своих человекоподобных роботах. И это стало для меня сигналом, что мы тоже можем! Первый технический бой мы провели в ВВГУ в рамках фестиваля «НАУКА0+». А после знакомства с директором Федерации кикбоксинга Приморского края Артёмом Янчевым, провели еще один показательный бой на татами на открытии городского чемпионата по кикбоксингу. Специально к соревнованиям мы оснастили роботов человекоподобными руками. Хочу заметить, что в отличие от роботов «Unitree», наши роботы управлялись с помощью системы VR, а не джойстиков. Полагаю, мы будем развивать это направление, так как зрителям оно нравится. Однако необходимо повысить их мобильность и скорость сервомоторов, чтобы поединки были более динамичными. Уверен, что у нас всё получится!