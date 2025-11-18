Писатель Антоновский призвал к запрету изображение русских мужчин недотёпами

Писатель Роман Антоновский назвал пропагандой изображение русских мужчин «недотёпами». По его мнению, режиссеры должны перестать изображать их таким образом. Писатель порассуждал об этом в беседе с радио Sputnik.
Роман Антоновский отметил, что такие образы недопустимы в кино. Он также обратил внимание на пропаганду «принцев» из Турции и Индии. Именно к ним сбегают женщины в сериалах и фильмах, заявил писатель.
«Мы должны четко дать понять всем производителям кино, что нельзя русский государствообразующий народ, наших героев изображать в каком-либо негативном свете», — констатировал Роман Антоновский.
