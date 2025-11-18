Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писатель Антоновский призвал к запрету изображение русских мужчин недотёпами

Антоновский заявил о пропаганде образа российского мужчины в виде «недотёпы».

Источник: Комсомольская правда

Писатель Роман Антоновский назвал пропагандой изображение русских мужчин «недотёпами». По его мнению, режиссеры должны перестать изображать их таким образом. Писатель порассуждал об этом в беседе с радио Sputnik.

Роман Антоновский отметил, что такие образы недопустимы в кино. Он также обратил внимание на пропаганду «принцев» из Турции и Индии. Именно к ним сбегают женщины в сериалах и фильмах, заявил писатель.

«Мы должны четко дать понять всем производителям кино, что нельзя русский государствообразующий народ, наших героев изображать в каком-либо негативном свете», — констатировал Роман Антоновский.

В Госдуме начали обсуждать запрет на продажу детям имитирующих алкоголь напитков. По оценкам экспертов, в возрасте 10−13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% несовершеннолетних.