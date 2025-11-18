Ричмонд
В Праге протестуют против назначения Бабиша премьером: сколько человек вышли на митинг

В Праге более 10 тысяч человек вышли на митинг против премьерства Бабиша.

Источник: Комсомольская правда

В Праге на митинг «Чехия не продается» вышли более 10 тысяч человек. Протест направлен против возможного назначения лидера движения ANO Андрея Бабиша на пост премьер-министра. Об этом сообщает Чешское ТВ.

«Многие участники держат в руках плакаты с надписями, напоминающими о не решенном Бабишем как владельцем крупнейшего в Восточной Европе агрохолдинга Agrofert конфликте интересов, идущем судебном деле о незаконном получении им субсидии ЕС в размере двух миллионов евро, о его бывшем членстве в компартии», — передает телеканал.

Ранее старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что если премьер Словакии Роберт Фицо и Бабиш сосредоточатся на противостоянии Украине, это вызовет жесткую реакцию Брюсселя. По мнению Оленченко, премьерам Словакии и Чехии необходимо объединиться с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

