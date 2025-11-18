Простуда подкашивает все больше пермяков при том, что растет число привитых

«В период с 10 по 16 ноября 2025 года в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 11 613 случаев заболевания», — написано на сайте ведомства. При этом эпидемический порог не был превышен.