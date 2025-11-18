Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Простуда подкашивает все больше пермяков при том, что растет число привитых

В Прикамье с 10 по 16 ноября число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% по сравнению с прошедшими семью днями. Такие данные обнародовала пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

За неделю в регионе зарегистрировано более 11,5 тысячи случаев заболевания.

В Прикамье с 10 по 16 ноября число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% по сравнению с прошедшими семью днями. Такие данные обнародовала пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В период с 10 по 16 ноября 2025 года в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 11 613 случаев заболевания», — написано на сайте ведомства. При этом эпидемический порог не был превышен.

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что у пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций чаще всего выявляются вирусы, не относящиеся к гриппу, — например, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Все также в регионе регистрируют отдельные случаи заболевания гриппом.

По данным специалистов управления, в крае продолжается активная кампания по вакцинации против гриппа. Общее число привитых на 17 ноября превысило 1 291 000 человек, что соответствует 52% от численности всего населения, в том числе вакцинированы 401 900 несовершеннолетних.