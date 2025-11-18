В Новосибирске активист пропустил митинг против роста НДС из-за ареста

Активист политического движения РКП (и) Сергей Крупенько был привлечен к административной ответственности решением суда Новосибирска. Как сообщил сам общественник, ему назначили штраф в размере 20 000 рублей по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Об этом сообщает Сиб.фм.
По словам Крупенько, инцидент произошел вечером 15 ноября, когда пятеро сотрудников полиции задержали его в подъезде собственного дома. После составления протокола в Центральном отделе полиции активист находился в изоляторе временного содержания до судебного заседания.
Это задержание стало продолжением событий 7 ноября, когда группа активистов попыталась возложить цветы в сквере Героев революции. Как пояснил Крупенько, мэрия отказалась согласовывать митинг, сославшись на проведение исследовательских работ мемориального комплекса. В результате участники акции решили ограничиться церемонией возложения цветов без использования символики.
Несмотря на мирный характер мероприятия, у входа в сквер дежурили сотрудники полиции. По словам активиста, диалог с правоохранителями не сложился, а всех задержанных сфотографировали для картотеки.