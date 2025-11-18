В Новосибирске активист пропустил митинг против роста НДС из-за ареста

Активист политического движения РКП (и) Сергей Крупенько был привлечен к административной ответственности решением суда Новосибирска. Как сообщил сам общественник, ему назначили штраф в размере 20 000 рублей по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Об этом сообщает Сиб.фм.