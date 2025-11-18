ФПК: Пижамы появятся в вагонах люкс дальнего следования

Ранее Life.ru сообщал о расписании новогоднего «Поезда Деда Мороза» на будущий сезон. Этот праздничный поезд посетит 70 городов по всей стране. Путешествие начнётся 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января 2026 года в Великом Устюге, родине главного российского волшебника. В Москве поезд остановится 2 и 3 января 2026 года.