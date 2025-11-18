Без слащавых турдизи: Почему сериал «Платоник» с Керемом Бюрсином рвёт Турцию осенью 2025 года

Для сестёр это не просто угроза бизнесу, а настоящий удар по самому сердцу их семьи. В попытке спасти наследие предков Гюльтен и Недрет вынуждены объединить силы. Они ещё не знают, что эта борьба перевернёт их жизнь с ног на голову, заставит переосмыслить ценности и поставит перед непростым выбором: что важнее — родственные узы или собственные мечты?