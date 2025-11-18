Без слащавых турдизи: Почему сериал «Платоник» с Керемом Бюрсином рвёт Турцию осенью 2025 года

Сериал «Платоник: Отель “Голубая луна” стал громкой премьерой этой осенью в Турции. Лёгкая комедия моментально покорила зрителей. Сразу отметим, что в России используют несколько вариантов названия сериала: “Платоник: Отель “Голубая луна”, “Чисто платонически: Отель “Голубая луна” и “Платоническая любовь: Отель “Голубая луна”. Расскажем подробнее о сюжете и героях.
Страна: ТурцияЖанр: комедия, мелодрамаДата выхода: 18 сентября 2025 годаПроизводство: NetflixСколько серий: 8 эпизодовРежиссёр: Онур БилгетайСценаристы: Гюпсе Озай, Онур БилгетайВ главных ролях: Керем Бюрсин, Гюпсе Озай, Ойкю Караель.
В чём уникальность: сатира вместо шаблонных турдизи.
«Платоник: Отель “Голубая луна” — нетипичный турдизи без слащавых любовных сцен. Это мелодрама с остроумной сатирой на современные темы. В этом сериале полно абсурдных ситуаций, а персонажи доведены до гротеска.
В нём также поднимаются серьёзные и важные темы: как сохранить семейные ценности, где грань между амбициями и алчностью и как найти своё истинное предназначение в современном мире.
«Платоник: Отель “Голубая луна” точно понравится тем, кто устал от шаблонных турецких мелодрам и ценит умный юмор.
Производство сериала: почему Netflix отказался от «Платоника».
Этот сериал изначально планировали выпустить на стриминговой платформе Disney+. Но проект не получил одобрения сервиса из-за неудовлетворительного, по мнению платформы, сценария.
За постановку отвечал режиссёр Онур Билгетай. В его профессиональном портфолио уже есть заметная работа — фильм «Зять Айкут». Автором сценария выступила Гюпсе Озай, известная по картине «Горький, сладкий, кислый». Актриса также сыграла одну из главных женских ролей. Ранее Гюпсе Озай и Онур Билгетай уже сотрудничали — вместе они работали над фильмом «Война невесток».
Сюжет «Платоник: Отель “Голубая луна”: о чём сериал с Керемом Бюрсином.
Уютный отель «Голубая луна» находится в живописном уголке Турции. Это родовое гнездо семьи Дервиш, которое полно тёплых воспоминаний и семейных традиций. Сердце отеля — две сестры, Гюльтен и Недрет. Гюльтен — энергичная и решительная, она отвечает за организационные вопросы и умеет находить выход из любой ситуации. Недрет — тонкая и мечтательная натура, её стихия — создавать атмосферу гостеприимства и уюта. А вместе они — идеальная команда.
Их идиллию нарушает внезапное появление Каана — молодого, самоуверенного и, конечно, красивого бизнесмена. Он видит в «Голубой луне» не очарование старинного отеля, а лакомый кусок для своего бизнес-проекта. Каан планирует выкупить землю, снести старое здание и возвести на его месте современный курортный комплекс.
Для сестёр это не просто угроза бизнесу, а настоящий удар по самому сердцу их семьи. В попытке спасти наследие предков Гюльтен и Недрет вынуждены объединить силы. Они ещё не знают, что эта борьба перевернёт их жизнь с ног на голову, заставит переосмыслить ценности и поставит перед непростым выбором: что важнее — родственные узы или собственные мечты?
Актёры и роли: звёздный состав «Платоника» с Керемом Бюрсином.
Кастинг-лист нового турецкого хита не оставит равнодушным ни одного поклонника турдизи. Главный герой — харизматичный бизнесмен Каан, роль которого исполняет Керем Бюрсин. Для многих актёр навсегда останется Серканом Болатом из культового сериала «Постучись в мою дверь», но в «Платонике» он предстаёт в совершенно новом амплуа. Образ Каана намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. За пышущей самоуверенностью скрывается человек в поиске собственного пути.
Хозяйку отеля, волевую и принципиальную Незахат, играет Угур Демирпехливан. Актриса хорошо знакома турецкой аудитории по ярким ролям в популярных сериалах «Зимородок», «Запах клубники» и «Два лица Стамбула».
Помогают в отеле Незахат её две дочери — Гюльтен и Недрет. Гюльтен играет Гюпсе Озай, которая, как уже отмечалось выше, выступила также сценаристом. Она известна по проектам «Делиха», «Война невесток» и «Золовка». Недрет воплощает на экране актриса Ойкю Караель. Многие её знают по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Сердцебиение». Также она вместе с Бюрсином снималась в криминальной драме «Великолепная двойка».
Где смотреть «Платоник: Отель “Голубая луна” в России.
«Платоник: Отель “Голубая луна” официально показывают по подписке на Netflix. В России платформа не работает.
Посмотреть сериал можно на Rutube и неофициальных сайтах о турецких сериалах.