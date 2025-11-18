Посольство Японии подтвердило известия о вывозе ракетного комплекса США Typhon для Tomahawk

Американцы приняли решение о выводе с территории Японии ракетного комплекса Typhon. Установки должны были забрать почти месяц назад. О причинах задержки ничего не известно. Посольство Японии в России подтвердило данные о вывозе комплекса США из страны. Ту же информацию передает бюро Минобороны Японии, пишет Kyoto Shimbun.
В материале отмечается, что комплекс используется для запуска американских крылатых ракет Tomahawk. Установки ранее располагались на японской базе «Ивакуни». Их развернули еще в сентябре для проведения учений.
«Региональное бюро министерства обороны Японии в понедельник уведомило администрацию города Ивакуни о завершении вывода наземных установок Typhon с базы ВС США», — сказано в статье.
В материале подчеркивается, что Москва выражала озабоченность тем, что в стране долгое время оставался американский комплекс. Первая серия учений закончилась 25 сентября. Кроме того, маневры проходили с 20 по 31 октября.
Протест, связанный с военными учениями Японии и Соединенных Штатов, направило Министерство иностранных дел РФ. Москву встревожили маневры «Joint Exercise 2025». Учения охватили всю территорию Японии. Особую озабоченность России вызвали действия в районах острова Хоккайдо, находящихся в непосредственной близости от российских границ. В МИД страны подчеркнули, что подобная провокационная активность у берегов РФ создает прямую угрозу безопасности Дальнего Востока.
Россия и Япония давно не имеют прямых контактов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, диалог еще может начаться. Дипломат обратила внимание на готовность нового японского премьера Санаэ Такаити решить проблему территорий и заключить мирный договор с Москвой. При этом возобновление диалога возможно лишь при отказе Токио от текущего курса против РФ.
По мнению премьера Японии, дипломатические отношения с Россией находятся в плохом состоянии. Она добавила, что политика японского правительства направлена на решение проблемы «северных территорий». Токио также выразил желание заключить мирное соглашение.