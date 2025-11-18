«Известия»: компании Японии ждут возобновления авиасообщения с РФ

В посольстве России в Токио заявили о заинтересованности японских авиакомпаний в возобновлении прямых рейсов между двумя странами. Об этом пишут «Известия».
«Запрос на возобновление рейсов присутствует, в том числе и у местных авиакомпаний, которые, очевидно, оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства», — передает издание со ссылкой на представителя посольства.
Как сообщили в дипмиссии, таким авиаперевозчикам, как Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), приходится прокладывать маршруты в европейские страны, огибая российскую воздушную зону. Это, в свою очередь, вызывает подорожание авиабилетов, более долгие перелеты и усиленную эксплуатацию авиапарка.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подчеркивал, что российская и японская компании ведут диалог о возобновлении прямых рейсов между странами.