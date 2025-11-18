В Италии нашли первые окаменелые останки носовой полости неандертальцев

Эта находка поставила под сомнение распространенную гипотезу о том, что строение носа неандертальцев было специально приспособлено к суровым условиям ледникового периода. Анализ сохранившихся структур не выявил предполагаемых особенностей, которые могли бы обеспечивать дополнительный обогрев и увлажнение воздуха.