В Италии нашли первые окаменелые останки носовой полости неандертальцев

Скелет древнего человека возрастом более 130 тысяч лет был обнаружен в пещере Ламалунга.

Источник: Аргументы и факты

Антропологи провели новое исследование черепа неандертальца, обнаруженного в 1993 году в пещере на юге Италии, и нашли в нем хорошо сохранившиеся элементы носовой полости.

Эта находка поставила под сомнение распространенную гипотезу о том, что строение носа неандертальцев было специально приспособлено к суровым условиям ледникового периода. Анализ сохранившихся структур не выявил предполагаемых особенностей, которые могли бы обеспечивать дополнительный обогрев и увлажнение воздуха.

Работа проводилась международной группой под руководством профессора Римского университета «Сапиенца» Джордже Манци. Череп и скелет древнего человека возрастом более 130 тысяч лет были обнаружены в пещере Ламалунга и частично покрыты минералами, что позволило сохранить их в исключительном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Норвегии подо льдом обнаружили 1500-летнюю ловушку для оленей.