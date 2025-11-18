В Италии нашли первые окаменелые останки носовой полости неандертальцев

Антропологи провели новое исследование черепа неандертальца, обнаруженного в 1993 году в пещере на юге Италии, и нашли в нем хорошо сохранившиеся элементы носовой полости.
Эта находка поставила под сомнение распространенную гипотезу о том, что строение носа неандертальцев было специально приспособлено к суровым условиям ледникового периода. Анализ сохранившихся структур не выявил предполагаемых особенностей, которые могли бы обеспечивать дополнительный обогрев и увлажнение воздуха.
Работа проводилась международной группой под руководством профессора Римского университета «Сапиенца» Джордже Манци. Череп и скелет древнего человека возрастом более 130 тысяч лет были обнаружены в пещере Ламалунга и частично покрыты минералами, что позволило сохранить их в исключительном состоянии.
