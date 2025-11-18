Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США выставят на аукцион унитаз из 18-каратного золота: таких работ всего две в мире

Унитаз из золота весом сто килограмм хотят выставить на аукцион в Нью-Йорке.

Источник: Комсомольская правда

Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s намерен продать на аукционе унитаз весом в сто килограмм. Он создан из 18-каратного золота. Работу выполнял итальянский художник Маурицио Каттелан.

Известно, что аукцион состоится во вторник, 18 ноября. Унитаз весит 101,2 килограмма. По утверждению создателей, он полностью работоспособен.

Торги стартуют в 19:00 по местному времени. Начальная цена унитаза на данный момент составляет почти 10 миллионов долларов. Всего таких работ в мире лишь две.

Между тем жуткий инцидент случился в храме Юнцин в Китае. Турист устроил пожар в священном месте. ЧП произошло из-за неправильного использования свечей. Храм был возведен 1500 лет назад в Чжанцзягане.