В США выставят на аукцион унитаз из 18-каратного золота: таких работ всего две в мире

Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s намерен продать на аукционе унитаз весом в сто килограмм. Он создан из 18-каратного золота. Работу выполнял итальянский художник Маурицио Каттелан.
Известно, что аукцион состоится во вторник, 18 ноября. Унитаз весит 101,2 килограмма. По утверждению создателей, он полностью работоспособен.
Торги стартуют в 19:00 по местному времени. Начальная цена унитаза на данный момент составляет почти 10 миллионов долларов. Всего таких работ в мире лишь две.
