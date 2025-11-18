Путин назвал ФНПР «наиболее эффективно работающим» профсоюзным объединением РФ

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), назвав ее «наиболее эффективно работающим» объединением в стране. Об этом он заявил на встрече с главой ФНПР Сергеем Черногаевым.
Глава государства отметил, что ФНПР является крупнейшим профсоюзным объединением, насчитывающим около 20 миллионов членов, включая работников и студентов, и объединяющим 44 отраслевых профсоюза. Путин подчеркнул ключевую роль организации в защите трудовых прав граждан и контроле за соблюдением норм охраны труда.
Путин также отметил работу профсоюзов в приграничных регионах, которые действуют в «непростых и опасных условиях». Черногаев доложил президенту об акции «Профсоюзы России — Za СВОих», направленной на оказание противоосколочной защиты для тех, кто выполняет свой профессиональный долг в оперативных службах, работает на приграничных территориях и участвует в сельскохозяйственных работах. Черногаев подчеркнул, что федерация стремится обеспечить безопасность своих членов, передает РИА Новости.
Кроме того, на встрече с Владимиром Путиным Черногаевым заявил, что изменения о платформенной занятости, внесенные в Трудовой кодекс (ТК) РФ, могут затронуть 9,5 миллиона человек.