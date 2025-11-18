Путин назвал ФНПР «наиболее эффективно работающим» профсоюзным объединением РФ

Путин также отметил работу профсоюзов в приграничных регионах, которые действуют в «непростых и опасных условиях». Черногаев доложил президенту об акции «Профсоюзы России — Za СВОих», направленной на оказание противоосколочной защиты для тех, кто выполняет свой профессиональный долг в оперативных службах, работает на приграничных территориях и участвует в сельскохозяйственных работах. Черногаев подчеркнул, что федерация стремится обеспечить безопасность своих членов, передает РИА Новости.