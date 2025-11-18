Ричмонд
Совбез ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

При голосовании за проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе воздержались Россия и Китай.

Источник: Комсомольская правда

На заседании СБ ООН был принят проект резолюции США. Он предусматривает поддержку мирной программы главы Белого дома Дональда Трампа относительно сектора Газа.

Документ получил одобрение 13 из 15 стран — членов СБ ООН. При этом Россия и Китай воздержались от голосования.

Согласно сообщению постпредства РФ при ООН от прошлой недели, Россия разработала альтернативную резолюцию СБ ООН по урегулированию в Газе. В качестве одного из недостатков американского проекта Москва указала на отсутствие в нем подтверждения двухгосударственной формулы.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в рамках которого стороны в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмена пленными обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.

