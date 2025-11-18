Совбез ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

Согласно сообщению постпредства РФ при ООН от прошлой недели, Россия разработала альтернативную резолюцию СБ ООН по урегулированию в Газе. В качестве одного из недостатков американского проекта Москва указала на отсутствие в нем подтверждения двухгосударственной формулы.