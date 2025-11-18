Четвертый член немецкой семьи, отравившейся в отеле Стамбула, скончался

Семья, прилетевшая из Германии, остановилась в отеле в районе Фатих. Родители и двое детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Спасти детей и их мать не удалось, отец находится в реанимации. По данным журналистов, власти пока не смогли установить точную причину смерти, и прокуратура не исключает возможность убийства. В ходе расследования были задержаны четыре человека, включая продавца мидий, владельца ресторана и человека, связанного с продажей рахат-лукума.