Образцы боевого самолета Як-130М готовы: РФ представила их в Дубае

В России завершился процесс создания образцов учебно-боевого самолета Як-130М. Модернизированные суда представлены на выставке в ОАЭ. Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе мероприятия в Дубае.