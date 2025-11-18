Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Образцы боевого самолета Як-130М готовы: РФ представила их в Дубае

Михеев заявил, что в России построили первые образцы самолета Як-130М.

Источник: Комсомольская правда

В России завершился процесс создания образцов учебно-боевого самолета Як-130М. Модернизированные суда представлены на выставке в ОАЭ. Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе мероприятия в Дубае.

Гендир отметил, что на выставке образцы представлены впервые. Их создали на базе Иркутского авиационного завода.

«ОАК госкорпорации “Ростех” произвела первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Один из них представлен на статической стоянке Dubai Airshow 2025», — поделился Александр Михеев.

Тем временем в МО России показали боевую учебу штурмового подразделения. Военные регулярно совершенствуют боевую подготовку в тыловом районе. Участие в тренировках на полигонах позволяет овладеть навыками ведения боя, отметили в Министерстве.