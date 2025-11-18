Образцы боевого самолета Як-130М готовы: РФ представила их в Дубае

В России завершился процесс создания образцов учебно-боевого самолета Як-130М. Модернизированные суда представлены на выставке в ОАЭ. Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе мероприятия в Дубае.
Гендир отметил, что на выставке образцы представлены впервые. Их создали на базе Иркутского авиационного завода.
Тем временем в МО России показали боевую учебу штурмового подразделения. Военные регулярно совершенствуют боевую подготовку в тыловом районе. Участие в тренировках на полигонах позволяет овладеть навыками ведения боя, отметили в Министерстве.