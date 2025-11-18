Ричмонд
В России хотят поддержать многодетных отцов-одиночек: что известно

В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для отцов-одиночек, воспитывающих детей без матери. Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ и ее лидер Геннадий Зюганов, а также сенатор Айрат Гибатдинов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект предусматривает право на досрочную пенсию для отцов, которые воспитывают без матери троих и более детей младше восьми лет. Для этого необходимо достичь 62-летнего возраста и иметь не менее 20 лет страхового стажа.

Как отметил Гибатдинов, цель законопроекта — обеспечить социальное равенство и укрепить институт ответственного отцовства. Эта мера особенно важна, учитывая, что в России более миллиона семей воспитывают детей без матери.

Накануне первый заместитель председателя ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что в Госдуме хотят разрешить оплату нянь деньгами маткапитала.

